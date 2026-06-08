Від Норвегії до Албанії: 13 найкращих прихованих місць для відпочинку в Європі цього літа

На тлі невдоволення місцевих жителів через надмірний туризм у деяких найпопулярніших містах Європи, а також через пекельну літню спеку в південних регіонах, туристи починають шукати альтернативні місця для відпочинку – де менше людей і не так спекотно.
Тим часом експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet склали список із 13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі.
"Літо в Європі – це неймовірний час, чи то насолода коктейлем на жвавій площі епохи Відродження, чи то купання в глибоких синіх водах середземноморського пляжу. Але зі зростанням кількості відпочивальників деякі з найкращих місць Європи можуть бути переповнені в розпал літнього сезону", – констатують експерти, при цьому додаючи, що це не повинно відлякувати туристів від такої бажаної літньої відпустки цього року, оскільки насправді на континенті ще є достатньо маловідомих чарівних місць.
За їхніми словами, найкращі таємні місця для літнього відпочинку в Європі охоплюють усе: від іспанських виноробних регіонів до пляжів Балтійського моря, від арктичної Норвегії до Албанської Рив'єри.
13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі у 2026 році
- Альта-Бадія, Італія: для спокійного відпочинку в горах, з акцентом на їжу.
- Мінью, Португалія: для незабутньої гастрономічної пригоди.
- Ла-Ріоха, Іспанія: для спокійного дослідження виноградників.
- Півострів Пеліон, Греція: для менш людного грецького відпочинку.
- Пік дю Міді, Франція: для спостереження за зірками.
- Центральна Австрія: для усамітненого спа-відпочинку.
- Балтійське узбережжя, Латвія: для милування пейзажами на безлюдних пляжах.
- Шпіцберген, Норвегія: для незабутніх зустрічей з дикою природою.
- Албанська Рів'єра: для недооціненого пляжного відпочинку.
- Стокгольмський архіпелаг, Швеція: для заспокійливого сіті-брейку.
- Кардіган-Бей, Уельс: для вивчення морської фауни та спокійного проведення часу.
- Антверпен, Бельгія: для культурного відпочинку в місті подалі від натовпів.
- Юліанські Альпи, Словенія: для відпочинку на природі в тиші та спокої.
Інші ідеї для літнього відпочинку 2026
Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, куди українцям можна поїхати у відпустку за кордон цього року, щоб не розоритися.
Також ми підібрали найкращі напрямки для літнього відпочинку в Україні цього літа – як на заході країни ближче до гір, так і біля води.
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