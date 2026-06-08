Від Норвегії до Албанії: 13 найкращих прихованих місць для відпочинку в Європі цього літа

У Європі є ще чимало незвіданих місць, здатних здивувати навіть досвідченого туриста.

На тлі невдоволення місцевих жителів через надмірний туризм у деяких найпопулярніших містах Європи, а також через пекельну літню спеку в південних регіонах, туристи починають шукати альтернативні місця для відпочинку – де менше людей і не так спекотно.

Тим часом експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet склали список із 13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі.

"Літо в Європі – це неймовірний час, чи то насолода коктейлем на жвавій площі епохи Відродження, чи то купання в глибоких синіх водах середземноморського пляжу. Але зі зростанням кількості відпочивальників деякі з найкращих місць Європи можуть бути переповнені в розпал літнього сезону", – констатують експерти, при цьому додаючи, що це не повинно відлякувати туристів від такої бажаної літньої відпустки цього року, оскільки насправді на континенті ще є достатньо маловідомих чарівних місць.

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За їхніми словами, найкращі таємні місця для літнього відпочинку в Європі охоплюють усе: від іспанських виноробних регіонів до пляжів Балтійського моря, від арктичної Норвегії до Албанської Рив'єри.

13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі у 2026 році

Альта-Бадія, Італія: для спокійного відпочинку в горах, з акцентом на їжу. Мінью, Португалія: для незабутньої гастрономічної пригоди. Ла-Ріоха, Іспанія: для спокійного дослідження виноградників. Півострів Пеліон, Греція: для менш людного грецького відпочинку. Пік дю Міді, Франція: для спостереження за зірками. Центральна Австрія: для усамітненого спа-відпочинку. Балтійське узбережжя, Латвія: для милування пейзажами на безлюдних пляжах. Шпіцберген, Норвегія: для незабутніх зустрічей з дикою природою. Албанська Рів'єра: для недооціненого пляжного відпочинку. Стокгольмський архіпелаг, Швеція: для заспокійливого сіті-брейку. Кардіган-Бей, Уельс: для вивчення морської фауни та спокійного проведення часу. Антверпен, Бельгія: для культурного відпочинку в місті подалі від натовпів. Юліанські Альпи, Словенія: для відпочинку на природі в тиші та спокої.

Інші ідеї для літнього відпочинку 2026

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, куди українцям можна поїхати у відпустку за кордон цього року, щоб не розоритися.

Також ми підібрали найкращі напрямки для літнього відпочинку в Україні цього літа – як на заході країни ближче до гір, так і біля води.

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