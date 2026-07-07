В Італії туристів 'обдирають' більше, ніж будь-де в Європі: найпоширеніші схеми шахрайства

Різні туристичні пастки та приховані доплати можуть значно здорожчити відпочинок в Італії.

Туристи почали частіше скаржитися на все нові схеми, за допомогою яких їх намагаються "розвести" на додаткові витрати під час відпочинку в Італії. Такого, за їхніми словами, немає в жодній іншій країні Європи.

Як пише Daily Mail, хоча відпочивальники без проблем можуть придбати дешеві авіаквитки до італійських міст з будь-якої точки Європи, місцева туристична індустрія приховує в собі безліч пасток і платежів, які в кінцевому підсумку роблять поїздку досить дорогою.

Зокрема, туристи скаржаться на обман у ресторанах – від додавання "зайвих" напоїв у чек до доплат за додаткові інгредієнти до морозива (вершки, фрукти, горішки, посипки).

Відео дня

Одна з користувачок розповіла в соцмережах, що під час відпочинку в Римі вони з її супутником вирішили купити по три кульки морозива, кожна по 4 євро. Однак замість 24 євро з них попросили 44 євро. Річ у тім, що продавець запропонував їм додати до морозива доповнення у вигляді вершків, макарунів і канолло, що й додало ті самі 20 євро. Однак дівчина стверджує, що обстановка в кафе була такою, ніби всі додатки вже включені в суму 4 євро за кульку.

Також туристи скаржилися, що в сувенірних крамницях їм недокладали деякі оплачені товари. Наприклад, один із користувачів соцмереж розповів, що власник магазину взяв з нього плату за намисто та браслет, але, скориставшись тим, що той розмовляв із сестрою, "забув" віддати намисто, за яке було сплачено.

Крім того, деякі відпочивальники скаржилися, що з них вимагали доплату за поділ порції на двох. Власник одного з таких закладів аргументував це додатковими витратами на посуд і серветки, а також "важкою роботою" з нарізання продукту.

Ще одна прихована доплата – за постільну білизну та рушники: іноді в Італії за це доводиться доплачувати.

При цьому найчастіше неприємності трапляються в туристичних містах на кшталт Рима, Мілана, Неаполя чи Венеції.

Як в Італії обманюють туристів

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, серед іншого в Італії дуже популярні схеми обману туристів із браслетами дружби, трояндами та іншими дрібничками, які їм агресивно вручають на вулиці незнайомці, а потім вимагають за них гроші.

Крім того, для багатьох іноземних відвідувачів італійських ресторанів неприємним сюрпризом стає система "коперто", або ж так звана "плата за столик". Суть її полягає в тому, що до рахунку додається додаткова сума, зазвичай 1-2 євро з кожної особи за столом. У кращому випадку натомість їм приносять хліб або інші дрібні "компліменти", у гіршому – нічого.

Також туристів в Італії нерідко обманюють з морозивом, продаючи його за завищеними цінами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.