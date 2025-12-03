Щоб заощадити, туристам пропонують проявляти гнучкість.

У 2026 році подорожі за деякими напрямками можуть обійтися туристам дорожче через цілу низку причин, зокрема через геополітичну напруженість та ізоляціонізм.

Як наголошується в прогнозі від експертів туристичного порталу Fodor's, серед іншого, повітряний простір у деяких регіонах може бути обмежений для комерційної авіації, що означає більш довгі маршрути та більш високі ціни на паливо.

Одночасно бюджетні авіакомпанії втрачають оберти, почасти через зростання вартості робочої сили на тлі дефіциту і підвищення аеропортових зборів, а авіакомпанії стають дорожчими.

Крім того, туристичні напрямки і далі підвищують податки для туристів, намагаючись таким чином боротися з надмірним напливом гостей.

Серед іншого очікується, що Венеція наступного року знову братиме плату за в'їзд до міста. Тим часом Единбург затвердив туристичний податок у розмірі до 5% на проживання, який буде запроваджено з липня 2026 року. Норвезькі муніципалітети також можуть стягувати 3%-вий збір з пасажирів круїзних суден і гостей, які зупиняються на ніч. Також пасажири круїзних суден платитимуть збір за висадку в деяких портах Греції залежно від сезону – на Санторіні та Міконосі він становить до 20 євро.

Крім того, наступного року Сінгапур стягуватиме з пасажирів збір за екологічно чисте авіаційне паливо в розмірі 32 доларів США з пасажира, а Японія схвалила прогресивне підвищення податку (до 900%) на проживання в Кіото, що набуде чинності в березні.

Як заощадити на подорожах у 2026 році

Компанія Faye Travel Insurance радить туристам проявляти гнучкість, обираючи тип поїздки (наприклад, "гірськолижний" або "пляж") і підбираючи місце, яке відповідає їхньому бюджету.

Також туристам рекомендують за можливості зупинятися у друзів або сім'ї, подорожувати в міжсезоння, готувати їжу в місці проживання і намагатися брати з собою небагато речей, щоб уникнути додаткових зборів за провезення багажу.

Які туристичні тренди переважатимуть у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше дослідження Travel Trends report for 2026 від британської туристичної асоціації ABTA встановило, що вересень буде найкращим місяцем для подорожей наступного року.

Своєю чергою експерти платформи GetYourGuide визначили шість туристичних трендів, які домінуватимуть у 2026 році – від воркшопів до спостереження за птахами.

