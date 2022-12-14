Аналітична компанія Euromonitor оприлюднила сотню міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році.
Як пише CNN, цього року лідируючі позиції дісталися Європі – до рейтингу увійшли 40 європейських міст, а Італія (шість міст), Іспанія (п'ять міст) і Греція (чотири міста) стали лідерами у Західній Європі.
Водночас очолила топ-100 другий рік поспіль столиця Франції – Париж, а до топ-10 загалом увійшли вісім міст Європи. Це аналітики пов'язують, в першу чергу, з доступністю поїздок всередині Європи, ослаблення Covid-обмежень і відновлення міжнародних поїздок.
При складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика в сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров'я, безпека та економічні показники.
Топ-10 міст світу в 2022 році
1. Париж
2. Дубай
3. Амстердам
4. Мадрид
5. Рим
6. Лондон
7. Мюнхен
8. Берлін
9. Барселона
10. Нью-Йорк
Водночас, азіатський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов'язані з коронавірусом. У докоронавірусні часи у верхній частині списку переважали азіатські напрямки, а лідирували Гонконг і Бангкок.
Проте, як повідомляє Euromonitor, "Азія – це регіон, за яким варто стежити в 2023 році, оскільки повернення міжнародних поїздок, як в'їзних, так і виїзних, напевно похитне рейтинги".