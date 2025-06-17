Друге місце в рейтингу дісталося Відню, а третє – Цюриху.

Данську столицю Копенгаген, яку вважають одним із найдорожчих напрямків Європи, визнали найзручнішим для життя містом світу.

Такого висновку дійшли аналітики Economist Intelligence Unit у своєму щорічному звіті про глобальний індекс зручності для життя, у якому взяли участь 173 міста. Їх оцінювали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура і навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. У цьому звіті зібрані дані, зібрані в період з 14 квітня по 11 травня 2025 року, пише Business Insider.

Зокрема, Копенгаген отримав три найвищі бали за стабільність, освіту та інфраструктуру. Відоме своїми каналами, архітектурою та культурою, сприятливою для велосипедистів, данське місто набрало 98 зі 100 балів згідно з індексом звіту.

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Тим часом, австрійська столиця Відень опустилася на друге місце після трирічного перебування на верхівці рейтингу. Зокрема, це пов'язано зі зростанням загроз безпеці, які призвели до падіння рейтингу стабільності міста на п'ять пунктів.

Загалом у п'ятірці найкращих домінує Західна Європа, також до першої десятки увійшли міста в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. При цьому єдиним північноамериканським містом у десятці виявився канадський Ванкувер.

Водночас, незважаючи на те, що багато міст показали зростання оцінок у сфері охорони здоров'я, освіти та інфраструктури, тенденція глобальної нестабільності та громадянських заворушень призвела до середнього бала за придатність для життя в 76,1 зі 100.

"Глобальна придатність для життя залишалася незмінною протягом останнього року, і, як і 2024 року, бали за стабільність знизилися на глобальному рівні. Як і 2024 року, бали за стабільність знизилися для Західної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. У цьому випуску вони також знизилися для Азії на тлі посилення загроз воєнного конфлікту для міст в Індії та на Тайвані", – пояснив заступник директора з промисловості в EIU Барсалі Бхаттачарья.

При цьому стабільність, вимірювана на основі поширеності злочинності, загроз терору, військових конфліктів і цивільних заворушень, не дала змоги містам США потрапити до першої двадцятки. Вище за всіх у рейтингу опинилася гавайська столиця Гонолулу, посівши 23-тє місце.

"Головна причина – вищий рівень соціальних заворушень, які часто коріняться в расовій нерівності в країні, а також слабкі закони про контроль над зброєю, через які злочини часто бувають жорстокими та смертельними", – ідеться в прес-релізі EIU.

Водночас найбільше зростання цього року показали Ель-Хубар (Саудівська Аравія), що піднявся на 13 позицій, і Джакарта (Індонезія), що піднялася на 10 позицій.

10 найзручніших для життя міст світу в 2025 році

Копенгаген – що ще потрібно знати туристам

Як повідомляв УНІАН, минулого літа влада Копенгагена презентувала програму CopenPay, щоб спонукати туристів поводитися більш екологічно. Серед іншого, туристам пообіцяли винагороду у вигляді безкоштовної їжі та розваг в обмін на збирання сміття або прибуття в місто на екологічно чистому транспорті.

При цьому мер міста закликала туристів не купувати марихуану на культовій Пушер-стріт, оскільки влада і жителі данської столиці стурбовані криміногенною ситуацією у Вільному місті Крістіанія.

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