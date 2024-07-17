Туристи зможуть отримати винагороду в обмін на збір сміття або прибуття в місто на екологічно чистому транспорті.

Туристи, які відвідують данську столицю Копенгаген і проявляють під час подорожі "екологічну відповідальність", тепер будуть винагороджені безкоштовними напоями, їжею та розвагами.

Як пише The Independent, міська рада з туризму представила програму CopenPay, щоб спонукати туристів поводитися більш екологічно цього літа.

В акції беруть участь 24 пам'ятки, зокрема Національний музей Данії, громадський простір CopenHill, центр активного відпочинку на воді Green Kayak і фуд-хол Absalon. Туристи можуть отримувати такі нагороди, як безкоштовні кава, коктейлі, морозиво, прокат велосипедів, органічні страви, човнові тури і додатковий час катання на лижах на штучному схилі Копенгагена, як правило, в обмін на збирання сміття або прибуття в місто на екологічно чистому транспорті.

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Як доказ "зелених дій" для отримання винагород туристи зможуть використовувати квитки на поїзд і фотографії, але організатори заявляють, що система CopenPay "побудована на довірі".

Пілотна схема CopenPay була запущена 15 липня 2024 року і триватиме до 11 серпня.

"Я дуже рада бачити таку ініціативу, як CopenPay, яка поєднує в собі наше багате культурне життя з твердою прихильністю сталому розвитку. Перетворюючи екологічні дії на валюту для культурного досвіду, туристи отримують унікальну можливість досліджувати Копенгаген у такий спосіб, щоб це приносило користь як навколишньому середовищу, так і місцевому співтовариству", – прокоментувала акцію лорд-мер Копенгагена Софі Хесторп Андерсен.

Данська столиця, що посідає третє місце в рейтингу найстійкіших міст світу, має намір рішуче пропагувати екологічно чисту поведінку серед понад 12 мільйонів гостей, які ночують у Копенгагені щороку.

Самі жителі Копенгагена вже давно активно підтримують екологічні ініціативи. Так, близько 62% городян уже їздять на роботу велосипедом або громадським транспортом, а також беруть участь в екологічних заходах і волонтерять на міських фермах.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти розповіли туристам, як подорожувати екологічно.

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