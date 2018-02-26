До України можуть зайти ще дві лоукост-авіакомпанії

За словами Омеляна, з одними лоукостом є впевненість вже на 90%, з іншою компанією ще так - 50 на 50%.

На український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост- авіакомпанії, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі 5 каналу.

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"Я не можу про це говорити, тому що це переговорний процес. Але ми чекаємо ще як мінімум дві авіакомпанії до кінця року. З одними я вже впевнений на 90%, з іншою компанією ще так - 50 на 50%, - сказав він.

Також, за словами міністра, в цьому році можуть з'явитися дві українські лоукост-авіакомпанії.

"SkyUp у цьому році, як і обіцяли, виходять на український ринок. І я сподіваюся, що у нас ще є два проекти з створення українських авіакомпаній у бюджетному сегменті і що вони вистрілять або в цьому, або в наступному році", - сказав Омелян .

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міністр інфраструктури України заявив, що авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів "Бориспіль" і "Львів" восени цього року. Він також зазначив, що офіційна презентація з відкриття маршрутів Ryanair буде в цьому або наступному місяці. Слова міністра підтвердив начальник юридичного департаменту з питань регулювання та законодавства Ryanair Юліуш Коморек, зазначивши, що на даний момент узгоджуються деталі угоди.