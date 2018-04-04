Atlasjet Ukraine призупинить виконання всіх регулярних рейсів з України до Стамбулу

Рейси авіакомпанії з Харкова, Запоріжжя та Львова до Стамбула будуть призупинені вже з 24 квітня.

Авіакомпанія Atlasjet Ukraine, що працює під торговою маркою Atlasglobal, оголосила про скасування всіх регулярних рейсів з 24 квітня 2018 року.

Як зазначає avianews.com, зокрема, з цього дня на літо з операційних причин будуть припинені рейси з Харкова, Запоріжжя та Львова до Стамбула, хоча раніше авіакомпанія планувала припинити польоти з травня тільки на лінії Запоріжжя-Стамбул.

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При цьому повідомляється, що мова не йде про повне припинення польотів. У літній сезон до осені авіаперевізник має намір виконувати чартерну програму з міст України з можливим подальшим відновленням регулярних рейсів.

Також повідомляється, що пасажири, які встигли замовити квитки на скасовані рейси, зможуть отримати повне повернення коштів.

Atlasjet Ukraine була зареєстрована в 2013 році у Львові. Регулярні рейси почала виконувати у вересні 2015 року за маршрутами Львів-Стамбул, Харків-Стамбул і Запоріжжя-Стамбул. На даний момент у реєстрі цивільних повітряних суден за авіакомпанією числиться один літак Airbus A320 з реєстрацією UR-AJC.

Як повідомляв УНІАН, водночас італійський лоукостер Ernest Airlines має намір з 22 червня запустить рейси з Києва в Болонью.