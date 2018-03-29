Італійський лоукостер з 22 червня запустить рейси з Києва до Болоньї

Авіакомпанія Ernest Airlines влітку 2018 року також запустить регулярні рейси з Львова до італійських міст Мілан (аеропорт Мальпенса) та Рим (Ф'юмічіно).

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 22 червня запустить регулярні рейси з Києва в Болоньї (Італія) - на день раніше, ніж планувалося.

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Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни).

Згідно з повідомленням, новий рейс, що з'єднує Болонью з Києвом, буде виконуватися двічі на тиждень - по суботах і неділях.

У прес-службі підкреслили, що квитки можна буде придбати на сайті Ernest за ціною від 49 євро.

"Аргумент на користь Болоньї - близькість до моря, також з Болоньї зручно добиратися швидкісним потягом до красивих міст країни - Флоренції, Верони, Мілана, Падуї, Мантуї, Віченци та Рима. Квиток на поїзд до Флоренції коштує 15 євро, а поїзди Флоренція - Болонья йдуть з інтервалом кожні 15 хвилин. Зовсім недалеко від Болоньї знаходиться Венеція", - зазначив представник аеропорту Болоньї Франциско Цезаря.

Як повідомляв УНІАН, лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines влітку 2018 року запустить регулярні рейси зі Львова до італійських міст Мілана (аеропорт Мальпенса) і Рим (Ф'юмічіно).

Довідка УНІАН. Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських і італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. У серпні авіакомпанія придбала аеробус A320 і планує ввести в експлуатацію ще два airbus A320 між груднем 2017 року і квітнем 2018 року.

Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу - 15, 20 або 25 кг кожне, від 8 євро за одне місце.