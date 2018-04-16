У Чернігові 20-21 квітня фестивалем Chernihiv Fest відкриють туристичний сезон

Дрес-кодом фестивалю є вишиванка.

У Чернігові з нагоди відкриття туристичного сезону 20-21 квітня пройде фестиваль Chernihiv Fest.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.

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Згідно з інформацією, фестиваль, що відкриває туристичний сезон у місті, пропонує різні види розваг з акцентом на історичну унікальність Чернігова. Дрес-кодом усіх днів фестивалю є вишиванка.

У рамках Chernihiv Fest пройдуть кілька акцій – «Week-end за півціни» – проживання в готелі «Україна», хостелі Papa's та Leo з 20 по 23 квітня зі знижкою 50%, «1 квиток на двох» – відвідування музеїв міста за 1 квиток на двох 21 та 22 квітня.

За програмою фестивалю, ввечері 20 квітня на Красній площі відбудеться pre-party Chernihiv Fest – ресторації міста пригощатимуть чернігівців та гостей своїми стравами.

21 квітня поблизу Спасо-Преображенського собору пройде відкриття фестивалю. Організатори обіцяють, що його відвідувачі стануть свідками відтворення історичних подій доби Київської Русі XI-XII століття.

Цього ж дня на Красній площі глядачі зможуть побачити історичну реконструкцію зародження Чернігова. Зокрема, демонструватимуться середньовічні бої у повному обладунку та «Богатирські забави» (бої на подушках і перетягування канату).

Також на площі пройдуть безкоштовні майстер-класи з приготування вареників, володіння середньовічною зброєю, виконання середньовічних танців.

22 квітня буде присвячене сімейному та дитячому відпочинку. Цього дня заплановані безкоштовний сімейний і дитячий квести («Дізнайся таємницю древнього Валу» ,«Таємниці містичного Чернігова»), анімаційна театралізована екскурсія, дитяча анімація та багато іншого. Крім того, організатори пропонують унікальний безкоштовний тур енергетичними місцями Чернігова.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у квітні в Києві відкрився оглядовий майданчик на верхівці монументу "Батьківщина-мати".