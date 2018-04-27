У Німеччині готуються до змагань з трамвайного боулінгу (відео)

Очікується участь 25 команд з 19 країн, які змагатимуться у шести дисциплінах на 300-метровій лінії.

У німецькому Штутгарті 5 травня відбудеться черговий чемпіонат майстерності водіїв трамваїв European TramDriver, який проходить кожен рік.

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Очікується участь 25 команд з 19 країн, які змагатимуться у шести дисциплінах на 300-метровій лінії, повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Вперше за семирічну історію чемпіонату в ньому візьмуть участь команди з Единбурга, Брно, Лодзі і Москви. Крім того, приїдуть учасники з таких міст як Барселона, Берген, Берлін, Брюссель, Будапешт, Дрезден, Дублін, Флоренція, Франкфурт, Гельсінкі, Гетеборг, Лейпциг, Манчестер, Париж, Порту Роттердам, Стокгольм, Штутгарт, Тенеріфе, Відень і Цюріх.

Команди змагатимуться в таких дисциплінах як точність раптової зупинки, оцінка пройденого шляху, плавність ходу і трамвайний боулінг.

Наступного року змагання European TramDriver пройде в Брюсселі, а в 2017 році змагання були в Тенеріфі.

Конкурс покликаний популяризувати трамвай як вид громадського транспорту.