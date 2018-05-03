Pegasus Airlines розпродає "зимові" квитки до Стамбулу і Анкари від 40 доларів

Акційні квитки з України в Стамбул або Анкару будуть доступні за ціною від 40 доларів до 10 травня за умови вильоту після 28 жовтня.

Турецький лоукостер Pegasus Airlines розпочав розпродаж квитків на рейси у період зимової навігації польотів, яка розпочнеться 28 жовтня 2018 року.

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Як повідомляє avianews.com, в рамках акції польоти з України в Стамбул або Анкару будуть доступні за ціною від 40 доларів з урахуванням зборів в один бік.

Так, квитки на рейси Запоріжжя-Стамбул можна придбати за ціною від 40 доларів, перельоти з Одеси до Анкари і з Харкова до Стамбула доступні за 41 долар, з Києва до Анкари - від 42 доларів, зі Львова до Стамбула - від 46 доларів.

Відзначається, що купити квитки за мінімальними цінами можна, якщо вибирати рейси з 28 жовтня 2018 року. Також знижки доступні на деякі рейси за вказаними напрямками при вильоті у вересні та жовтні.

Розпродаж триватиме до 10 травня, після чого ціна квитків повернеться на колишній рівень.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стали відомі маршрутні уподобання українських пасажирів, які літають до Туреччини.