Пасажирам авіарейсів до Брюсселя на 16 травня порадили відмовитися від багажу через страйк вантажників

Крім вантажників, в цей день будуть страйкувати і пілоти Brussels Airlines.

Пасажирам, які 16 травня планують свої поїздки через аеропорт Брюсселя (Бельгія), радять відмовитися від подорожі з габаритним багажем, який не можна взяти з собою на борт літака як ручну поклажу, через страйк місцевих вантажників у цей день.

Зокрема, з таким зверненням до пасажирів звернулися в МАУ.

«Шановні пасажири, будь ласка, зверніть увагу, що у вівторок, 16 травня, вантажники хендлінгової компанії Swissport Belgium планують проводити страйк і акцію протесту в столиці Бельгії. Це, в свою чергу, може вплинути на процес вивантаження та завантаження багажу на рейси авіакомпаній, що прибувають і вилітають у цей день з аеропорту Брюсселя. Просимо вас, за можливості, розглянути варіант перельоту до/з аеропорту Брюсселя тільки з ручною поклажею, щоб уникнути можливої затримки багажу», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, також на 14 і 16 травня у Бельгії заплановані протести пілотів Brussels Airlines, які незадоволені рівнем зарплати, пенсій і робочими графіками. У зв'язку з цим відзначається, що в ці дні можливі затримки або накладки в розкладі Brussels Airlines і інших авіакомпаній, які літають через аеропорти Бельгії.

Нагадаємо, раніше УНІАН.Туризм писав про те, як можна подорожувати з мінімальним багажем, що уміщається в ручну поклажу і який можна брати з собою на борт літака.