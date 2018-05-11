В Україні перед фіналом Ліги Чемпіонів змінили систему контролю перетину кордону (відео)

Вже через два тижні футбольні фанати приїдуть в Україну на київський фінал Ліги Чемпіонів.

Посилення заходів безпеки ввели столичні аеропорти і пункти перетину кордону.

Так готуються зустрічати футбольних уболівальників, які вже через два тижні приїдуть в Україну на київський фінал Ліги Чемпіонів.

Читайте такожЧерговий конфуз Кличка: мер Києва обмовився при передачі кубка ЛЧ (відео)

На новий режим роботи прикордонники переходять вже з 20 травня і попереджають, що зміни відчують і звичайні мандрівники.

Фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА відбудеться в Києві 26 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві, про можливі прояви расизму в столиці України.