В Україні перед фіналом Ліги Чемпіонів змінили систему контролю перетину кордону (відео)
16:46, 11 травня 2018Новини туризму
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Вже через два тижні футбольні фанати приїдуть в Україну на київський фінал Ліги Чемпіонів.
В Україні перед фіналом ЛЧ змінили систему контролю перетину кордону
Посилення заходів безпеки ввели столичні аеропорти і пункти перетину кордону.
Так готуються зустрічати футбольних уболівальників, які вже через два тижні приїдуть в Україну на київський фінал Ліги Чемпіонів.
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На новий режим роботи прикордонники переходять вже з 20 травня і попереджають, що зміни відчують і звичайні мандрівники.
Фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА відбудеться в Києві 26 травня.
Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві, про можливі прояви расизму в столиці України.
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