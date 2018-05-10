Расизм, злодії та заборона наркотиків: у посольстві Британії надали поради фанатам "Ліверпуля", які збираються на фінал ЛЧ у Києві

Також в посольстві нагадали, що в Україні вживання алкоголю у публічних місцях заборонене.

Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні попереджає фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві, про можливі прояви расизму в столиці України.

Про це йдеться у порадах посольства Великої Британії в Україні англійським фанатам, які мають намір відвідати фінальний матч між футбольними командами "Ліверпуль" (Англія) та "Реал" (Мадрид, Іспанія).

"Більшість подорожей до України не викликають труднощів, однак, були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві і деякі з них могли статися на расовому ґрунті, тому, виявіть особливу обережність та будьте пильними увесь час", - наголосили в амбасаді.

Також, британські дипломати рекомендують "бути обізнаними з поточною політичною ситуацією (особливо щодо напруження між Україною і Росією) та уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати недружелюбну реакцію".

Разом з тим зазначається, що для осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) доступ до публічного транспорту ускладнений.

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"Як і в будь-якому іншому місті, остерігайтеся кишенькових злодіїв та викрадачів сумок в аеропортах, залізничних станціях, в районі центру міста, на стадіоні та під час користування публічним транспортом. Тримайте цінні речі та гаманці поза полем зору", - йдеться у рекомендаціях.

При цьому, британські дипломати рекомендують не залишати верхній одяг або сумки з гаманцями або паспортами без нагляду в ресторанах та барах.

Також футбольним фанатам рекомендується остерігатися пропозицій від невідомих осіб щодо погодження вживати різні напої.

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"Вживання алкоголю заборонене у публічних місцях (окрім барів та ресторанів). Місцеві алкогольні напої часто є міцнішими, аніж у Сполученому Королівстві, тому, врахуйте це", - повідомляє посольство.

Крім того, рекомендується не вживати наркотики, бо в Україні за це передбачені серйозні покарання.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2015 року на трибунах національного спортивного комплексу «Олімпійський» група агресивно налаштованих вболівальників під час матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Челсі" (Лондон) напала на інших фанатів, які мали чорний колір шкіри. Відео бійки, поширене у ЗМІ, спричинило значний суспільний резонанс та стало підставою для накладення суворих санкцій проти київського футбольного клубу. Хулігана за напад на вболівальників під час матчу між «Динамо» та «Челсі» засуджено до двох років в’язниці з іспитовим терміном 1 рік.