Влада Барселони вирішила обмежити потік туристів
Міська рада Барселони затвердила новий план розміщення туристів, спрямований на скорочення туристичного потоку в центрі міста.
Про це повідомляє republic.ru з посиланням на видання El Pais.
Документ забороняє відкривати в центрі міста нові готелі навіть у тому випадку, якщо старі закриваються. Крім того, влада заборонила видавати нові ліцензії на розміщення туристів у готелях, хостелах та апартаментах.
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Рішення влади розкритикували в індустрії туризму. Представники ринку стверджують, що скорочення туристичного потоку зашкодить економіці міста. За даними за 2014 рік, туризм становив 12% від ВВП Барселони.
До того, як влада Барселони прийняли цей документ, місто протягом 25 років просувалося як туристичний напрямок. У 2016 році Барселону, населення якої становить 1,6 млн осіб, відвідали 32 млн туристів, половина з яких приїжджали в місто на один день.
Згідно з результатами опитування, проведеного міською радою Барселони в жовтні 2016 року, її мешканці вважають туризм головною проблемою міста після безробіття.