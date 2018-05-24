Натюрморти Малих голландців і морські міражі: що цікавого в Норвегії - історія української туристки

В обов'язковий перелік тих, хто пливе на кораблі за Норвезьким морем, входять хвіст величезного кита, зграя веселих дельфінів, північне сяйво, а якщо пощастить, то дивовижне і рідкісне видовище — морський міраж.

Знайомство зі Скандинавією почалося зі Швеції влітку 2013 року. З тих пір я мріяла побувати в Норвегії: всі мої шведські знайомі відгукувалися про неї із захопленням, за яким звучала неприхована заздрість. А п'ять років тому я отримала листа від свого друга з Лондона з запрошенням до весняна подорож навколо Норвегії на кораблі. Художниця і перформер Марія Куликовська розповіла НВ про туризм в Норвегії.

Переліт до Скандинавії був довгим і незручним, і єдине, що я знала про пункті прибуття, місті Берген, це те, що там є музей з колекцією улюбленого мною Едварда Мунка.

Берген здивував і порадував з перших хвилин: в аеропорту не було ні люкс-магазинів, ні реклами дорогих автомобілів — лише чистота простору і строгість архітектури. І повна відсутність персоналу, так як все комп'ютеризовано, автоматизовано, потрібно лише мати при собі банківську картку.

У хостелі, де мені належало провести одну ніч, знову ж таки не було персоналу: тут теж були тільки датчики, картки, коди та сканери. Зате рано вранці у кафе, куди я зайшла по дорозі в порт, персоналу було предостатньо, причому це були шведські дівчата. Тут же згадалися розповіді знайомих шведів про те, що вся Швеція їздить на заробітки до Норвегії, де зарплати помітно вище.

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Після реєстрації у нас залишився час для прогулянки по Бергену. Місто вразило змішанням середньовічної архітектури і сучасних мінімалістичний будівель. Але головний захват викликав місцевий рибний ринок.

Свіжозловлені тунець, лосось, краби, креветки — вся ця морська розкіш красується, немов ожилі натюрморти Малих голландців. Нескінченні прилавки мене зачарували, і я не помітила, як пролетів кілька годин — і Художній музей, в який я так мріяла потрапити, встиг закритися. Нарешті ми зійшли на борт нашого судна. Виявилося, це не круїзний корабель, а невеликий кораблик, що ось вже 60 років розвозить туристів і вантажі і пошту, а також місцевих жителів по містами та селами, розташованих у вигинах величних фіордів.

Перші дві доби я майже не спала: капітан ледь не щогодини оголошував, що за бортом відбуваються неймовірні чудеса. То здався хвіст величезного кита, то зграя дельфінів майнула серед хвиль, то північне сяйво розсікло нічне небо. А через кілька днів, вже за полярним колом, після того як три дні поспіль світило дещо їдке сонце, я побачила щось ще більш дивне. На горизонті показався маленький блакитний кораблик, а за ним нібито хтось намалював ще один горизонт.

Між двома горизонтами пролягла дзеркальна смуга, в якій відображались гори і льодовики, а зліва раптом з'явилася гігантська субмарина. Я не витримала і заглянула з питанням в капітанську рубку. Виявилося, це рідкісне оптичне явище, яке наш капітан за своє довге життя бачив усього кілька разів: міражі трапляються, коли сонце заливає променями все навколо, і океан відображається в складках крижаних брил.

Маленькі портові містечка, в яких ми робили недовгі зупинки, лякали своєю порожнечею: в одному з них я бродила вулицями близько двох годин, але так і не зустріла ні душі. Зате в місті Вардо нас чекало на стояча диво: архітектурна інсталяція Петера Цумтора і Луїзи Буржуа, справжній шедевр десь на богом забутому півночі Європи. Це був меморіал у пам'ять про жертв полювання на відьом, яке тут почалася в XVII столітті: скляний павільйон з вічним вогнем у пам'ять про нещасних, спалених живцем через неуцтво інших, і павільйон-архів з іменами "відьом" і "відьмаків". Подорож була незабутньою, але всьому рано чи пізно приходить кінець.