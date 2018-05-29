Названо найдешевший лоукост
Сервіс бронювання подорожей Rome2Rio опублікував рейтинг найбільш дешевих авіаліній світу. Перше місце в ньому посів австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти.
Про це повідомляє ЦТС.
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Рейтинг складено з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. У австралійського лоукостера вартість 1 км становить 6 центів.
На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).
Слідом за ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).
Перелік топ-10 найбільш бюджетних компаній:
1. Tigerair Australia - 0,06 дол.
2. AirAsia X - 0,07 дол.
3. Indonesia AirAsia - 0,08 дол.
4. Jetstar - 0,09 дол.
5. Etihad - 0,1 дол.
6. Citilink Indonesia - 0,1 дол.
7. WOW air - 0,1 дол.
8. Oman Air - 0,1 дол.
9. Lion Mentari Airlines - 0,1 дол.
10. Ryanair - 0,1 дол.
Як повідомляв УНІАН, Ryanair оголосив оновлений графік польотів зі Львова. Лоукостер погодив графік з розкладом польотів українських аеропортів.