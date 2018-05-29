Названо найдешевший лоукост

У австралійського лоукостера, що зайняв перше місце, вартість 1 км становить 6 центів.

Сервіс бронювання подорожей Rome2Rio опублікував рейтинг найбільш дешевих авіаліній світу. Перше місце в ньому посів австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти.

Про це повідомляє ЦТС.

Читайте такожRyanair скорочує годину безкоштовної онлайн-реєстрації на рейс до 48 годин

Рейтинг складено з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. У австралійського лоукостера вартість 1 км становить 6 центів.

На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

Слідом за ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).

Перелік топ-10 найбільш бюджетних компаній:

1. Tigerair Australia - 0,06 дол.

2. AirAsia X - 0,07 дол.

3. Indonesia AirAsia - 0,08 дол.

4. Jetstar - 0,09 дол.

5. Etihad - 0,1 дол.

6. Citilink Indonesia - 0,1 дол.

7. WOW air - 0,1 дол.

8. Oman Air - 0,1 дол.

9. Lion Mentari Airlines - 0,1 дол.

10. Ryanair - 0,1 дол.

Як повідомляв УНІАН, Ryanair оголосив оновлений графік польотів зі Львова. Лоукостер погодив графік з розкладом польотів українських аеропортів.