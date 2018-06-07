Турецька авіакомпанія з 9 липня відкриє рейс з Києва до Ізміра

Вартість перельоту Київ – Ізмір становитиме від 57,99 долара, Київ – Ізмір – Київ від 114,98 долара.

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 9 липня відкриє прямі регулярні рейси з аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського в Ізмір (Туреччина).

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Як повідомила УНІАН прес-служба аеропорту "Київ", рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень.

Зазначається, що вартість перельоту Київ – Ізмір становитиме від 57,99 долара, Київ – Ізмір – Київ від 114,98 долара.

У вартість перельоту включені провезення 20 кг багажу і 8 кг ручної поклажі.

У прес-службі зазначили, що з аеропорту Ізміра доступні стикування на рейси Pegasus Airlines як усередині Туреччини - Стамбул (аеропорт ім. Ататюрка і аеропорт ім. С. Гекчен), Адану, Батман, Мардін, Самсун, Сівас, Трабзон, Хатай, Елязиг, так і на міжнародних напрямках - до Відня (Австрія), Лефкошу (Півн. Кіпр), Лондон-Станстед.

Довідка УНІАН. Pegasus Airlines - турецька бюджетна авіакомпанія, що базується в районі Халкали (Кючюкчекмедже, Стамбул. Здійснює регулярні та чартерні пасажирські авіаперевезення по Європі і Туреччині. Основна база — міжнародний аеропорт імені Сабіхи Гекчен. Pegasus належить 49% акцій киргизької авіакомпанії Air Manas.