В Одесі через несправність посадили чартерний літак до Барселони (відео)

10:59, 23 червня 2018
Новини туризму
2376 0
Пасажири спілкуються з представниками аеропорту після посадки літака в Одесі / фото Анни Костюкової

До міжнародного аеропорту «Одеса» після вильоту до Барселони через несправність обладнання вимушено повернувся літак з пасажирами.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, чартерний рейс YE2301 «Одеса-Барселона» було заплановано на 5.00 суботи.

Рейс виконується спільно компанією YanAir і оператором Join Up. Виліт було здійснено з більш як годинним запізнення - о 6.04, але через деякий час літак повернувся до Одеси.

За словами однієї з пасажирок Катерини Безпалової, літак довго кружляв «над полями».

«Він вилетів з неабияким запізненням, але, краще б не вилітав. Спочатку двигун завівся з якимось дуже дивним звуком або скоріше не завівся... Екіпаж повідомив, що це неполадки наземні і після того, що їх нібито усунули, ми злетіли... Але, політавши півгодини, все-таки з'ясувалося, що з літаком щось то не так і доведеться повернутися назад», - зазначила Безпалова.

Вона пояснила, що пасажири (понад 150 осіб) не знають, коли відбудеться виліт і які причини того, що сталося.

Єдине, що людям конкретно сказали - іншого літака не буде.

«Жодної інформації немає», - наголосила жінка.

Офіційно того, що сталося, відповідні представництва поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, з 2 червня українська авіакомпанія YanAir і туристичний оператор Join Up відкрили рейси Одеса-Барселона-Одеса. Рейси виконуються щотижня, у суботу.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і сполучений повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Янейр ЛТД» (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року в Житомирі.

До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 та Airbus A321.

Інформацію про приземлення літака з технічних причин натомість підтвердили у туроператора, в якого пасажирка Анна Костюкова придбала квитки, повідомляє ТСН.

"Ситуація виглядає таким чином. Літак повернули назад. Зараз шукають альтернативний борт", - сказала прес-секретар туроператора Катерина Резніченко.

За її словами, наразі перевізник шукає заміну літака, йомвірно, це буде літак іншої авіакомпанії. Туристів, які не змогли вилетіти, наразі розселяють у готелі, надають їм їжу та воду. Аналогічні дії проводять і у Басрелоні, де пасажири чекали на виліт у зворотньому напрямку. 

"Коли буде знайдений літак і відбудеться виліт, буде зрозуміло, чи будуть якісь компенсації", - додала Резніченко.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і сполучений повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Янейр ЛТД» (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року в Житомирі.

До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 та Airbus A321.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня літак, який летів із Дубліна на Ібіцу, здійснив екстрену посадку через масову п'яну бійку на борту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#літак#туристи