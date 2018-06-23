В Одесі через несправність посадили чартерний літак до Барселони (відео)

Одна з пасажирок повідомила, що мандрівники (понад 150 осіб) не знають, коли відбудеться виліт і які причини того, що сталося.

До міжнародного аеропорту «Одеса» після вильоту до Барселони через несправність обладнання вимушено повернувся літак з пасажирами.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, чартерний рейс YE2301 «Одеса-Барселона» було заплановано на 5.00 суботи.

Рейс виконується спільно компанією YanAir і оператором Join Up. Виліт було здійснено з більш як годинним запізнення - о 6.04, але через деякий час літак повернувся до Одеси.

За словами однієї з пасажирок Катерини Безпалової, літак довго кружляв «над полями».

«Він вилетів з неабияким запізненням, але, краще б не вилітав. Спочатку двигун завівся з якимось дуже дивним звуком або скоріше не завівся... Екіпаж повідомив, що це неполадки наземні і після того, що їх нібито усунули, ми злетіли... Але, політавши півгодини, все-таки з'ясувалося, що з літаком щось то не так і доведеться повернутися назад», - зазначила Безпалова.

Вона пояснила, що пасажири (понад 150 осіб) не знають, коли відбудеться виліт і які причини того, що сталося.

Єдине, що людям конкретно сказали - іншого літака не буде.

«Жодної інформації немає», - наголосила жінка.

Офіційно того, що сталося, відповідні представництва поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, з 2 червня українська авіакомпанія YanAir і туристичний оператор Join Up відкрили рейси Одеса-Барселона-Одеса. Рейси виконуються щотижня, у суботу.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і сполучений повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Янейр ЛТД» (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року в Житомирі.

До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 та Airbus A321.

Інформацію про приземлення літака з технічних причин натомість підтвердили у туроператора, в якого пасажирка Анна Костюкова придбала квитки, повідомляє ТСН.

"Ситуація виглядає таким чином. Літак повернули назад. Зараз шукають альтернативний борт", - сказала прес-секретар туроператора Катерина Резніченко.

За її словами, наразі перевізник шукає заміну літака, йомвірно, це буде літак іншої авіакомпанії. Туристів, які не змогли вилетіти, наразі розселяють у готелі, надають їм їжу та воду. Аналогічні дії проводять і у Басрелоні, де пасажири чекали на виліт у зворотньому напрямку.

"Коли буде знайдений літак і відбудеться виліт, буде зрозуміло, чи будуть якісь компенсації", - додала Резніченко.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і сполучений повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Янейр ЛТД» (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року в Житомирі.

До складу флоту YanAir входить два літаки Boeing B737-400, два літаки Boeing B737-300, Airbus A320 та Airbus A321.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня літак, який летів із Дубліна на Ібіцу, здійснив екстрену посадку через масову п'яну бійку на борту.