Літак, який летів із Дубліна на Ібіцу, здійснив екстрену посадку через масову п'яну бійку на борту

Бійку спровокували троє п'яних чоловіків, їх вивели з літака після приземлення у Франції.

Літак авіакомпанії Ryanair був змушений зробити екстрену посадку в Парижі, оскільки капітан повідомив, що 20 відпочивальників беруть участь у "п'яній" бійці на борту.

Про це пише Мirror.

Бійку спровокували троє п'яних чоловіків, їх вивели з літака після приземлення у Франції.

"Ми не будемо терпіти неконтрольовану або деструктивну поведінку. Безпека і комфорт клієнтів, а також екіпажу, є нашим пріоритетом номер один", - заявив представник Ryanair Робін Кілі.

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Капітан літака заявив, що на борту рейсу перебували діти і що рейс був перенаправлений для безпеки всіх пасажирів на борту.

Авіакомпанія після інциденту закликала до заборони на випивку до 10 ранку в аеропортах. Дебошири почали вживати спиртне в аеропорту Дубліна до вильоту, який був запланований на 8:50 за місцевим часом.