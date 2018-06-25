На Гоа заборонили селфі через загибель туристів

У зв'язку з несприятливими погодними умовами туристам рекомендується взагалі не заходити в море.

Індійські рятувальники заборонили туристам фотографувати себе на пляжах штату Гоа.

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Причиною стали ситуації, при яких люди хотіли сфотографуватися в хвилях, падали в воду і тонули, передає ТСН з посиланням на NDTV. На пляжах будуть встановлені таблички "селфі заборонено». Таблички будуть містити телефони рятувальних служб Гоа і перелік низки інших заборон, що діють у штаті.

На початку червня в Гоа розпочався сезон мусонів, який триватиме до кінця вересня. У зв'язку з несприятливими погодними умовами туристам рекомендується взагалі не заходити в море, тому на всіх пляжах встановлені червоні прапори.