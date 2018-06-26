Українці зіштовхнулися з нестачею залізничних квитків на курортні напрямки (відео)

Навіть зайнявши з ночі чергу до каси на вокзалі, українці не мають гарантії, що їм дістанеться білет.

Українці обирають курортні напрямки, однак стикаються із проблемою відсутності квитків, бо їх у залізничних касах немає аж до початку серпня. Касири кажуть, що влітку попит завжди більший, тож про документи на проїзд варто подбати завчасно.

Як йдеться у сюжеті ТСН, квитки на потяги потрапляють у продаж за 45 діб до дати відправлення, тож нині варто займати черги тим, кому потрібно поїхати на початку серпня. "Зараз молоді – вони по інтернету, а в мене інтернету нема. Так ходжу місяць, шукаю", - зізнається пенсіонерка Ірина Криштомполь. Перевірка в інтернеті квитків у напрямках до Генічеська та Бердянська на обрані дати в липні показує, що їх немає – система пропонує їхати з пересадкою. Це новація "Укрзалізниці" – при бронюванні можна одразу купити квитки на два потяги.

У Рівному на вокзалі о 7:30 в черзі перед іще зачиненою касою попереднього продажу квитків стоять зо 30 людей. "Виїхали з дому в дві години, о пів третього були тут. Знайома пару днів стояла в черзі, прийшла в чотири і вона була 13-та, квитків не вистачило", - пояснила Аліна Шмигельска. Із Рівного до Одеси до 4 серпня потягом не дістатися, а квитки до інших міст чи населених пунктів, що поруч моря, теж у дефіциті. Лишається тільки їхати з пересадкою через Львів. Кілька днів поспіль Тетяна Літінська приїжджала на вокзал, та поки наставала її черга, квитки закінчувалися. "Сьогодні я була о 4:50 – восьма", - розповіла вона. Не завжди вдається придбати квиток і через інтернет. "На сьогоднішній день за 44 доби можна придбати на поїзд тільки один квиточок. Учора я намагався купити, але додаток видає помилку", - розповів Анатолій Волосюк.

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У багатьох виникає проблема не лише з тим, щоби придбати квитки "туди", але й "назад", бо їх іще не продають і потрібно купувати додатково, коли відкриється продаж. А гарантій, що їх вистачить, немає жодних. "Якщо я їх не візьму, прийдеться здати ці квитки і залишиться ні з чим", - зізнаються пасажири. Залізничники ж у ситуацію вбачають лише одну проблему: дешевизну квитків. Мовляв, кожен собі може дозволити подорожі потягом, тому так багато людей і користуються цим. "Хто везе – того й б’ють. Насправді "Укрзалізниця" – це перевізник номер один на сьогоднішній день в Україні. Зрозумійте, що якщо піковий день, то немає квитків на жодний вид транспорту", - каже в.о. директора департаменту пасажирських перевезень в далекому сполученні Олександр Красноштан.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила на літній період 23 додаткових поїзди.