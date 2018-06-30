На Чернігівщині розпочався кінофестиваль пам'яті режисера Кантера

"Леонід попросив нас усіх зібратися на кінокемпі без нього і провести дуже світлий позитивний фестиваль", - розповіла організатор.

У Чернігівській області на мистецькому хуторі Обирок сьогодні розпочався кінофестиваль "Кіносарай", присвячений пам'яті режисера Леоніда Кантера. Як повідомила організатор заходу Катерина Мізина, фестиваль триватиме до 2 липня.

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"Цього літа фестиваль є особливим. З нами немає Леоніда Кантера. Леонід попросив нас усіх зібратися на кінокемпі без нього і провести дуже світлий позитивний фестиваль.Тож усі, хто любив Леоніда та його “країну мрій” Обирок, приїхали 29 червня - 1 липня зустрітися та радісними спогадами і хорошим кіно згадати найкращого документаліста і продюсера України", - зазначила вона.

Для учасників фестивалю передбачається проживання у наметах та перегляд кінострічок у "кіносараї". Крім того, у "Кіносараї" на Обирку не сидять на стільцях і не їдять попкорн - глядачі сидять або лежать на запашному сіні і дивляться фільми на великому екрані".

У програмі фестивалю - перегляд українських фільмів "Припутні", "Жива ватра", "Стрімголов". Також будуть демонструватися стрічки, присвячені Леоніду Кантера та ув'язненому у Росії режисеру Олегу Сенцову. Кожен ранок у рамках фестивалю розпочинатиметься запливом уздовж Полковничого озера та із занять йогою. Гостем фестиваля є репер із Чилі Ser y Ester. Як уточнила Мізина, на кінофестиваль зібралися близько 150 учасників.

За інформацією організаторів, фестиваль і стане прощанням із режисером Кантером, який 4 червня здійснив самогубство на хуторі Обирок.