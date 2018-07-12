Мінінфраструктури опублікувало рейтинг непунктуальних авіаперевізників

В Омеляна заявили, що 93% всіх рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України виконуються вчасно.

У червні 93% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України були виконані вчасно, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з опублікованими на його сторінці даними, найпунктуальнішою авіакомпанією в червні стала "Мотор-Січ", яка виконала 256 рейсів, з яких 100% відбулися вчасно.

На другому місці авіакомпанія "МАУ", яка виконала 3130 рейсів, з яких 98% відбулися вчасно.

На третьому місці авіакомпанія "Роза Вітрів", яка виконала 531 рейс, з яких 98% відбулися вчасно.

На четвертому місці авіакомпанія SkyUp, яка виконала 202 рейси, з яких 87% відбулися вчасно.

На п'ятому місці авіакомпанія Yanair, яка виконала 267 рейсів, з них 84% відбулися вчасно.

На шостому місці авіакомпанія air Azur Ukraine, яка виконала 262 рейси, 82% відбулися вчасно.

На сьомому місці авіакомпанія Air Alanna, яка виконала 5 рейсів, з яких 80% відбулися вчасно.

Восьме місце в авіакомпанії FANair, яка виконала 46 рейсів, 70% відбулися вчасно.

Дев'яте місце у авіакомпанії Bravo Аirways, яка виконала 363 рейсів, з яких 68% відбулися вчасно.

Десяте місце у авіакомпанії Anda Аir, яка виконала 55 рейсів, з них вчасно відбулися 67%.

На останньому місці – авіакомпанії AtlasJet, яка виконала 14 рейсів, з яких лише 64% відбулися вчасно.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримки авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургібі, розташованого в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням миколаївських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.

Пізніше Омелян провів розширену нараду за участю представників авіакомпаній та туристичних операторів щодо ситуації з масовими скасування рейсів українських туристів. Також він анонсував, що з наступного року в Україні можуть заборонити експлуатувати літаки, термін використання яких перевищує 20 років.