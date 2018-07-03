Омелян про затримки рейсів з українськими туристами: кризу подолано

Керівник авіакомпанії Bravo Airways Ігор Логвиненко додав, що компанія за свій рахунок здійснила 9 рейсів і перевезла в цілому понад 1500 людей.

Кризу авіаперевезень українських туристів на цей момент подолано, заявив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян після наради з представниками авіакомпаній і туроператорів.

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«Кризу подолано, питання вирішено, але вирішено воно тільки на цьому етапі», - заявив міністр.

Керівник авіакомпанії Bravo Airways Ігор Логвиненко додав, що компанія за свій рахунок здійснила 9 рейсів і перевезла в цілому понад 1500 людей.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів із 27 червня не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишаються в аеропорту Монастір, решту - розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян України додому.

Схожа ситуація виникла з туристами з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.

Авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів тим, що туроператор OASIS впродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, нагромадивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.