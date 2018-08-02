Ейфелеву вежу зачинили через незадоволення працівників "жахливими" чергами

Минулого місяця Ейфелева вежа дозволила забронювати половину своїх квитків заздалегідь.

Легендарну паризьку Ейфелеву вежу закрили через страйк співробітників, що обслуговують пам’ятку.

Як повідомляє видання Evening Standart, робітники незадоволені організацією відвідування вежі, через яке створюються довжелезні черги.

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Одна із найвідоміших визначних пам'яток світу була закрита вчора о 16:00 після того, як персонал вирішив припинити бронювання, через які створювались "жахливі" черги.

Минулого місяця Ейфелева вежа дозволила забронювати половину своїх квитків заздалегідь.

Однак профспілка, до якої входять 300 працівників башти, поскаржилась, що для деяких власників квитків виділяються окремі підйомники, через що збільшується час очікування.

Заздалегідь заброньовані ліфти в деяких випадках порожні, а інші відвідувачі мають чекати приблизно три години для отримання доступу до ліфтів.