Остання західна мережа готелів пішла з окупованого Криму – ЗМІ

Готель продовжує працювати, однак вже не під брендом Best Western hotel, на сайтах бронювання житла він має назву "Sevastopol Hotel and Spa."

Американська компанія Best Western Hotels & Resorts, остання західна мережа готелів у Криму, пішла з окупованого півострова в результаті дії санкцій.

Як пише Європейська правда, про це повідомляє Reuters з посиланням на двох працівників готелю мережі у Севастополі.

"The Best Western Sevastopol Hotel", будівля радянської епохи на пристані в порту Севастополя, була однією з небагатьох ознак присутності міжнародного бізнесу, що залишилася після анексії 2014 року. Інші великі бренди, серед яких McDonald's Corp і Radisson Hotels, вже пішли з Криму.

Готель продовжує працювати, однак вже не під брендом Best Western hotel, на сайтах бронювання житла він має назву "Sevastopol Hotel and Spa."

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Вихід з Криму Best Western демонструє той факт, що навіть через чотири роки після запровадження санкцій США і ЄС західні інвестори досі працювали в Криму, однак змушені покидати півострів через санкції. Санкції передбачають заборону на інвестиції в Крим, заборону бізнес-операцій з фігурантами чорних списків та заборону західним компаніям проводити кошти через кримські банки.

Гендиректор компанії Best Western Hotels & Resorts, чий офіс розташований у Фініксі, Аризона, відмовився коментувати ситуацію. Втім компанія не керує готелями мережі самостійно, а має франчайзингову систему, за якою власники чи оператори готелів сплачують за використання бренду, маркетинг та службу підтримки. За даними працівників готелю, франчайзингова угода севастопольського готелю з американською компанією завершилася в жовтні минулого року через санкції.

Оператор готелю у Севастополі – компанія Sevastopol Investment Group Ltd, зареєстрована на Сейшельських островах.