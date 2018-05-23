Турецькі готелі підняли ціни на відпочинок майже на третину через наплив росіян

Конкуренцію "розпіареній" Туреччині в цьому сезоні складуть Балканські країни, які намагаються перетягнути на себе частину туристів.

Під літній сезон турецькі готелі підняли ціни на відпочинок, тому відпустка цього року обійдеться туристам майже на третину дорожче, ніж роком раніше.

Як пише UBR, виною всьому - наплив російських туристів до Туреччини. "Схоже, Керченський міст не зробив для них Крим більш привабливим, а от морські ванни все ще дуже бажані. За даними російських турагентств, попит в цьому році на цей напрямок виріс у рази", - пише видання.

На травневі свята путівки серед українських туристів розліталися як "гарячі пиріжки", кажуть туроператори. Не дивно, що турки, користуючись нагодою, вирішили підкоригувати цінники на підвищеному попиті.

"Порівняно з минулим роком, Туреччина виросла в ціні приблизно на 25-30% в доларах. Збільшився попит і з боку наших відпочиваючих, і з боку росіян", - розповів виданню глава Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

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Найбільший попит серед наших туристів експерти відзначають у турецького середземноморського узбережжя. Кемер - найдорожчий з "трійки" курорт. Середній чек на рівні 35-40 тис. грн. на тиждень за двох. Тут зосереджені в основному готелі високого рівня. Сіде – ціни трохи нижче, оскільки готелі тут переважно класу середній та середній+. Аланья – найдешевший з топ-3 напрямків, тут більше бюджетних готелів.

Також потрібно враховувати, що чим вище сезон, там дорожче путівка. Наприклад, червень - це низький сезон і ще можна встигнути "відхопити" собі тур по "нормальній" ціні. А ось липень-серпень будуть вже дорожче на 20-30%.

В основному, туристи ціляться на хоч і посередні, але все ж п'ятизіркові готелі з all-inclusive. При цьому наголошується, що цінник на готелі з однаковою "зірковістю" залежить від багатьох складових і може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста.

Як правило, до початку кожного літнього сезону всі готелі намагаються привести свої номерні фонди, пляжі в порядок, провести реновації. Різниця лише в масштабах цього дійства. Найгірше справляються бюджетні готелі. Утім, нерідко казуси трапляються незалежно від рівня готелю. "Наприклад, подорожують чекають, що поїхавши, скажімо, Ultra all inclusive, алкоголь буде литися рікою. На ділі ж бармен наллє в келих всього один вид імпортного спиртного і то, якщо попросиш", - зазначає видання.

Конкуренцію розпіареній Туреччини в цьому сезоні складуть Балканські країни (Хорватія, Словенія, Чорногорія), які намагаються перетягнути на себе частину туристів і досить успішно.

"Але не потрібно забувати, що відпочинок тут дещо відрізняється від турецького. Інфраструктура в тутешніх готелях не настільки розвинена, проте є широкі можливості для активного відпочинку за межами об'єктів, чого немає ні в Туреччині, ні в Єгипті", - зазначає UBR.

Для українського туриста в "несезон" ціни можуть бути більш сприятливі. Наприклад, цілком реально нашим відпочиваючим "полетіти" в Єгипет за $300-400 з людини або й дешевше, кажуть експерти.