Турецькі готелі підняли ціни на відпочинок майже на третину через наплив росіян

20:33, 23 травня 2018
Новини туризму
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Найбільший попит у наших туристів - середземноморського узбережжя Туреччини / фото УНІАН

Під літній сезон турецькі готелі підняли ціни на відпочинок, тому відпустка цього року обійдеться туристам майже на третину дорожче, ніж роком раніше.

Як пише UBR, виною всьому - наплив російських туристів до Туреччини. "Схоже, Керченський міст не зробив для них Крим більш привабливим, а от морські ванни все ще дуже бажані. За даними російських турагентств, попит в цьому році на цей напрямок виріс у рази", - пише видання.

На травневі свята путівки серед українських туристів розліталися як "гарячі пиріжки", кажуть туроператори. Не дивно, що турки, користуючись нагодою, вирішили підкоригувати цінники на підвищеному попиті.

"Порівняно з минулим роком, Туреччина виросла в ціні приблизно на 25-30% в доларах. Збільшився попит і з боку наших відпочиваючих, і з боку росіян", - розповів виданню глава Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

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Найбільший попит серед наших туристів експерти відзначають у турецького середземноморського узбережжя. Кемер - найдорожчий з "трійки" курорт. Середній чек на рівні 35-40 тис. грн. на тиждень за двох. Тут зосереджені в основному готелі високого рівня. Сіде – ціни трохи нижче, оскільки готелі тут переважно класу середній та середній+. Аланья – найдешевший з топ-3 напрямків, тут більше бюджетних готелів.

Також потрібно враховувати, що чим вище сезон, там дорожче путівка. Наприклад, червень - це низький сезон і ще можна встигнути "відхопити" собі тур по "нормальній" ціні. А ось липень-серпень будуть вже дорожче на 20-30%.

В основному, туристи ціляться на хоч і посередні, але все ж п'ятизіркові готелі з all-inclusive. При цьому наголошується, що цінник на готелі з однаковою "зірковістю" залежить від багатьох складових і може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста.

Як правило, до початку кожного літнього сезону всі готелі намагаються привести свої номерні фонди, пляжі в порядок, провести реновації. Різниця лише в масштабах цього дійства. Найгірше справляються бюджетні готелі. Утім, нерідко казуси трапляються незалежно від рівня готелю. "Наприклад, подорожують чекають, що поїхавши, скажімо, Ultra all inclusive, алкоголь буде литися рікою. На ділі ж бармен наллє в келих всього один вид імпортного спиртного і то, якщо попросиш", - зазначає видання.

Конкуренцію розпіареній Туреччини в цьому сезоні складуть Балканські країни (Хорватія, Словенія, Чорногорія), які намагаються перетягнути на себе частину туристів і досить успішно.

"Але не потрібно забувати, що відпочинок тут дещо відрізняється від турецького. Інфраструктура в тутешніх готелях не настільки розвинена, проте є широкі можливості для активного відпочинку за межами об'єктів, чого немає ні в Туреччині, ні в Єгипті", - зазначає UBR.

Для українського туриста в "несезон" ціни можуть бути більш сприятливі. Наприклад, цілком реально нашим відпочиваючим "полетіти" в Єгипет за $300-400 з людини або й дешевше, кажуть експерти.

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Теги: #Туреччина#туризм#відпочинок