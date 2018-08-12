Аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів авіакомпанії Ernest

Авіакомпанія без пояснень причин скасувала виліт туристів з Італії та Львова.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування 12 серпня двох рейсів авіакомпанії Ernest з Мілана до Львова і зі Львова в Мілан.

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Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

«Рейс ERN223 Мілан (Бергамо) - Львів 12.08.2018 скасовано; рейс ERN224 Львів-Мілан (Бергамо) 12.08.2018 скасовано», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що «причин скасування авіакомпанія не вказала».

Також невідомо, коли і яким транспортом львівські туристи, які залишилися в аеропорту Італії, будуть відправлені у Львів.

*** Ernest Airlines - італійська авіакомпанія зі штаб-квартирою в Мілані. Основний її центр розташований у Тирані, Албанія. Авіакомпанія є лоукост-перевізником та обслуговує італійський, албанський, український та румунський ринки. Основні рейси здійснюються між Італією та Албанією, Україною, Румунією та Іспанією.