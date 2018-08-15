Аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом

Маршрут тролейбусу №9 змінили задля зручного трансферу пасажирів, що подорожують різними видами транспорту.

Київський тролейбус №9, який зараз курсує від аеропорта "Київ" до станції метро «Площа Льва Толстого», з 18 серпня почне їхати за новим маршрутом. Зокрема – їхати до станції метро «Палац спорту» та робити зупинку на Південному залізничному вокзалі.

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Відповідне повідомлення з’явилось на сайті «Київпастрансу».

«З метою підвищення якості обслуговування мешканців Солом’янського та Печерського районів з 18 серпня 2018 року вносяться зміни у трасу слідування тролейбусів маршруту №9 та організовано «Міжнародний аеропорт «Київ»(Жуляни) – станція метро «Палац спорту», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що з суботи тролейбуси маршруту №9 курсуватимуть за схемою: Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського – проспект Повітрофлотський – вулиця Смілянська – вулиця Народного Ополчення (в зворотному напрямку проспект Повітрофлотський) – Севастопольська площа – проспект Повітрофлотський – вулиця Івана Огієнка – вулиця Георгія Кірпи (в зворотному напрямку вулиця Ползунова) – вулиця Василя Липківського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська (в зворотному напрямку вулиця Саксаганського) – вулиця Шота Руставелі – вулиця Рогнідинська – вулиця Еспланадна – станція метро «Палац спорту» .

Як повідомляється на сайті «Укрзалізниці», маршрут змінили з ініціативи компанії, задля зручного трансферу пасажирів, що подорожують різними видами транспорту.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва 18, 20 та 22 серпня обмежать рух у зв'язку з підготовкою до Дня незалежності.