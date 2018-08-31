В Одесі відбувся фестиваль рудоволосих (фото, відео)

Цього року зібрання стало рекордним.

Руді люди заполонили Одесу. Там уже втретє відбувся фестиваль рудоволосих. 83 рудоволосих людини пройшлися по Приморському бульвару від Дюка до Театральної площі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Цього року зібрання стало рекордним - рекорд Одеської області в цьому році побили, але до національного не вистачило всього 17 рудоволосих.

Для всіх учасників свята було багато цікавих конкурсів з призами та подарунками, запальних танців та морозива, яке роздавали кожному бажаючому для підняття настрою.