В Одесі відбувся фестиваль рудоволосих (фото, відео)
12:50, 31 серпня 2018Новини туризму
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Цього року зібрання стало рекордним.
Центром Одеси пройшов парад «вогневолосих» людей / фото Думская
Руді люди заполонили Одесу. Там уже втретє відбувся фестиваль рудоволосих. 83 рудоволосих людини пройшлися по Приморському бульвару від Дюка до Театральної площі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Цього року зібрання стало рекордним - рекорд Одеської області в цьому році побили, але до національного не вистачило всього 17 рудоволосих.
83 рудоволосих людини пройшлися по Приморському бульвару / фото Думская
Для всіх учасників свята було багато цікавих конкурсів з призами та подарунками, запальних танців та морозива, яке роздавали кожному бажаючому для підняття настрою.
В Одесі відбувся фестиваль рудоволосих
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