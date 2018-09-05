Влада Флоренції заборонила перекушувати на центральних вулицях міста

Таким чином мерія намагається захистити городян від натовпів туристів, які купують їжу в місцевих магазинах і ресторанах і влаштовують пікнік прямо посеред вулиць.

З 4 вересня перекус на тротуарах або сходинках будинків чотирьох центральних вулиць Флоренції може обернутися штрафом у 500 євро.

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Таким чином мерія намагається захистити городян від натовпів туристів, які купують їжу в місцевих магазинах і ресторанах і влаштовують пікнік прямо посеред вулиць, заважаючи руху пішоходів і перегороджуючи місцевим жителям прохід до їхніх будинків, передає kommersant.

Штрафувати за подібні перекуси будуть на вулицях Віа де Нері (Via de` Neri), Пьяццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца-дель-Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna).

Заборона діятиме з 12:00 до 15:00 і з 18:00 до 22:00. Поки на вулицях чергують волонтери, які стежать за тим, щоб новий закон не порушувався. Втім, вони не мають права виписувати штрафи порушникам.