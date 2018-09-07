Біг-Бен, Празькі куранти та Цитглогге: які вони - найкрасивіші годинники Європи (відео)

Через швидкий розвиток техніки все менше людей звертають увагу на вуличні годинники. Проте часом корисно озирнутися, адже у деяких містах саме годинники є головними туристичними пам'ятками.

Біг-Бен, Лондон

Найвідоміший годинник Європи розташований у Лондоні.

Офіційно Біг-Бен - це назва найбільшого і найважчого із п'яти дзвонів. Проте часто цю назву відносять і до годинника, і до самої годинникової вежі в цілому.

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Однак на наступні кілька років годинник замовкне через реставрацію.

Празькі куранти, Прага

Астрономічний годинник на Празькій ратуші - шедевр готичної інженерії.

Куранти показують час заходу і сходу Сонця, положення знаків Зодіаку, рік, дату і час. Також тут щогодини можна помилуватися виставою фігурок старовинного театру.

Світовий годинник, Берлін

Світовий годинник на Александерплатц у Берліні відносно сучасний, 1968 року.

Це одне із улюблених місць зустрічі берлінців та туристів.

За допомогою циліндра на годиннику можна подивитися час у всіх 24 часових поясах світу.

Годинник із зозулею, Тріберг

Найбільший годинник з зозулею в світі знаходяться в Німеччині, не далеко від міста Тріберг.

Годинниковий механізм виготовлений за спеціальним замовленням і важить шість тонн.

Побачити можна і дерев'яну зозулю 4,5 метра заввишки. Кожні півгодини вона виглядає з віконця на другому поверсі будинку з годинником.

Годинник занесений до книги рекордів Гіннеса.

Цитглогге, Берн

Годинникова дзвіниця з 1530 року є справжнім символом Берна.

Кожну повну годину туристи можуть побачити на годиннику виставу з фігурками.