Біг-Бен, Празькі куранти та Цитглогге: які вони - найкрасивіші годинники Європи (відео)
Біг-Бен, Лондон
Найвідоміший годинник Європи розташований у Лондоні.
Офіційно Біг-Бен - це назва найбільшого і найважчого із п'яти дзвонів. Проте часто цю назву відносять і до годинника, і до самої годинникової вежі в цілому.
Читайте такожУ Чехії туристи масово відвідують стародавню церкву, яку митці "населили" духами (відео)
Однак на наступні кілька років годинник замовкне через реставрацію.
Празькі куранти, Прага
Астрономічний годинник на Празькій ратуші - шедевр готичної інженерії.
Куранти показують час заходу і сходу Сонця, положення знаків Зодіаку, рік, дату і час. Також тут щогодини можна помилуватися виставою фігурок старовинного театру.
Світовий годинник, Берлін
Світовий годинник на Александерплатц у Берліні відносно сучасний, 1968 року.
Це одне із улюблених місць зустрічі берлінців та туристів.
За допомогою циліндра на годиннику можна подивитися час у всіх 24 часових поясах світу.
Годинник із зозулею, Тріберг
Найбільший годинник з зозулею в світі знаходяться в Німеччині, не далеко від міста Тріберг.
Годинниковий механізм виготовлений за спеціальним замовленням і важить шість тонн.
Побачити можна і дерев'яну зозулю 4,5 метра заввишки. Кожні півгодини вона виглядає з віконця на другому поверсі будинку з годинником.
Годинник занесений до книги рекордів Гіннеса.
Цитглогге, Берн
Годинникова дзвіниця з 1530 року є справжнім символом Берна.
Кожну повну годину туристи можуть побачити на годиннику виставу з фігурками.