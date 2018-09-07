Танці, стрільба та верблюди: у Киргизстані проходять етнічні ігри (відео)

Цьогоріч у масштабному ігрищі в курортному місті Чолпон-Ата беруть участь команди із 66 країн.

У Киргизстані тривають етнічні ігри.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Цьогоріч у масштабному ігрищі в курортному місті Чолпон-Ата беруть участь команди із 66 країн. Церемонія відкриття традиційно розпочалася з масових танців та феєрверків.

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Серед почесних гостей - президенти Туреччини, Казахстану та прем'єр-міністр Угорщини. Учасники в етнічних костюмах змагаються в 16 різних конкурсах.