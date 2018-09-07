Танці, стрільба та верблюди: у Киргизстані проходять етнічні ігри (відео)
16:11, 07 вересня 2018Новини туризму
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Цьогоріч у масштабному ігрищі в курортному місті Чолпон-Ата беруть участь команди із 66 країн.
У Киргизстані тривають етнічні ігри.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Цьогоріч у масштабному ігрищі в курортному місті Чолпон-Ата беруть участь команди із 66 країн. Церемонія відкриття традиційно розпочалася з масових танців та феєрверків.
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Серед почесних гостей - президенти Туреччини, Казахстану та прем'єр-міністр Угорщини. Учасники в етнічних костюмах змагаються в 16 різних конкурсах.
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