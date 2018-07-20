Коштовний смаколик: в одному з готелів Нью-Йорка гостям пропонують морозиво із золотом за 1500 доларів (відео)

10:50, 20 липня 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, десерт складається з морозива з мадагаскарською ваніллю, викладеного на чорному трюфелі та политого соусом із шампанського. Десерт прикрашено їстівним золотом та квітами, а ще вручну розписано трьома видами кольорового шоколаду.

Утім, найцікавіше - це посуд, у якому подають смаколик - спеціально створена дизайнером порцелянова миска з кришталевою кришкою. Її відвідувачі можуть забрати із собою. Якщо ж залишити посуд у ресторані - десерт може коштувати значно дешевше - лише три сотні доларів.

Раніше УНІАН.Туризм розповідав про найбільш незвичайні готелі світу.

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Теги: #готель#морозиво#десерт#гастротуризм