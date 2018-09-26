Україна і Маршалові острови продовжать роботу над спрощенням візового режиму

Країни зацікавлені в активізації двостороннього політичного діалогу та спрощенні режиму поїздок для громадян.

Україна та Маршалові острови погодилися продовжити роботу над спрощенням режиму поїздок для громадян.

Читайте такожУкраїна вирішила підписати угоду з Уругваєм про взаємне скасування віз

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Маршалових островів Джоном Сілком.

Зокрема, сторони обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та міжлюдських контактів. У цьому контексті було домовлено продовжити роботу над укладенням угоди про спрощення режиму поїздок для громадян.

Також Клімкін висловив вдячність керівнику зовнішньополітичного відомства Маршалових островів за підтримку його державою ініціатив України у рамках ООН, спрямованих на протидію російській агресії, зокрема щодо включення 21 вересня 2018 року до порядку денного Генасамблеї ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», а також під час ухвалення резолюцій ГА ООН щодо стану дотримання прав людини в тимчасово окупованих Автономній республіці Крим та місті Севастополь.

Довідка УНІАН, Маршалові острови - острівна тихоокеанська країна у Мікронезії, асоційована зі США. Столицею країни є місто Маджуро, населення якого станом на 2016 рік складає 53 тис. осіб. Офіційна валюта країни - долар США, мова - маршальська і англійська.