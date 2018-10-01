Відкрито рух найдовшим мостом над морем (відео)

Завдяки мосту подорож з Гонконгу до Чжухая скоротиться з 3 годин до 30 хвилин.

В Китаї запущено рух автобусів найдовшим мостом у світі, зведеним над морем.

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Транскордонні автобуси почали рух мостом Гонконг-Чжухай-Макао, повідомляє агентство Сіньхуа.

Всі основні елементи об'єкта протяжністю 55 км вже повністю добудовані.

Масштабний проект готували шість років, на будівництво пішло ще вісім років.

Завдяки мосту подорож з Гонконгу до Чжухая скоротиться з 3 годин до 30 хвилин. Офіційно повноційнний рух по мосту буде відкрито до кінця року.