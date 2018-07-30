Таксисти в Іспанії блокують вулиці великих міст і погрожують перекрити кордон з Францією

Причиною страйку стало призупинення Верховним судом Каталонії рішення мера Барселони Ади Колау про обмеження кількості ліцензій компаній, які надають автомобілі напрокат з водієм, чим користуються платформи Uber чи Cabify.

Таксисти Барселони, Мадрида та інших іспанських міст продовжують безстроковий страйк проти видачі ліцензій компаніям, які надають автомобілі напрокат для платформ Uber чи Cabify.

Про це повідомляє El Pais, передає "Європейська правда".

Зранку у понеділок понад півтори тисячі таксі заблокували рух в обох напрямках центральними вулицями Барселони. Як зазначається, страйк зачепив тисячі туристів і місцевих жителів.

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Таксисти Мадрида, які приєдналися до безстрокового страйку у суботу, заблокували вісім з десяти смуг руху на одній з основних автомагістралей іспанської столиці в районі міністерства розвитку.

Акції таксистів також проходять в інших іспанських містах: Малазі, Валенсії, Сарагосі, тощо.

У понеділок представники протестувальників планують провести зустріч з представниками міністерства розвитку. У разі невиконання їхніх вимог, таксисти погрожують блокувати вокзали, аеропорти і навіть кордон з Францією.

Причиною страйку стало призупинення Верховним судом Каталонії рішення мера Барселони Ади Колау про обмеження кількості ліцензій компаній, які надають автомобілі напрокат з водієм, чим користуються платформи Uber чи Cabify. Таксисти наполягають, що необмежена видача таких ліцензій вбиває звичайні служби таксі.