Названо найкращий час для літньої відпустки у 2019 році

Планувати відпустку в наступному році краще на липень-серпень, зазначила метеоролог Вазіра Мартазінова.

В Україні відпустку на 2019 рік краще планувати на липень-серпень, тому що, за прогнозами синоптиків, весна може бути затяжною і захопить початок літа. Про це на прес-конференції заявила завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Вазіра Мартазінова.

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"Планувати відпустку краще в наступному році на липень-серпень. Можна і на вересень, але не виключено, що він буде досить непередбачуваним", - сказала Мартазінова.

За її словами, через зміни кліматичних умов літній та зимовий сезони в останні роки суттєво скоротилися, а перехідні, весна і осінь, збільшилися.

"Літо ж, навпаки, починається пізніше - з середини червня. Тобто літо фактично зараз триває два місяці. А весна тягнеться довго-довго. Осінь також стає довгою, але вона м'якша, ніж весна", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, синоптики обіцяють, що зима в Україні не буде морозною.