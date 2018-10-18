В Одеському музеї звуку представили унікальну експозицію музичних скриньок (відео)
13:42, 18 жовтня 2018Новини туризму
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Найстарішою виявилася німецька скринька, якій вже 151 рік. Саме з неї і почалася ця незвична колекція.
Унікальну експозицію музичних шкатулок представили в Одеському музеї звуку
В Одеському музеї звуку представили Унікальну експозицію музичних скриньок, найстарішій з яких - більше 150 років.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, загалом в музеї зібрані понад два десятки артефактів різних епох та з різних країн.
Найстарішою виявилася німецька скринька, якій вже 151 рік. Саме з неї і почалася ця незвична колекція.
Також в експозиції є шкатулка у вигляді будиночку в горах, музична сигаретниця та кілька виробів у вигляді фортепіано.
Всередині багатьох скриньок у такт мелодії витанцьовують дівчата. Одна навіть поміщена у пляшку.
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в Одесі почали реставрувати старовинний особняк під облаштування Музею кіномистецтва.
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