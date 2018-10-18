Без паспорта і посадкового талона: в аеропорту Хітроу нова технологія замінить документи

Щоб скористатися цією технологією, пасажирам доведеться завантажити свої паспортні дані і фотографію в спеціальний додаток на смартфоні.

Найбільший британський аеропорт Хітроу планує встановити сканери розпізнання облич пасажирів у терміналах вильоту. Тоді для посадки в літак не потрібні будуть ні паспорт, ні посадковий талон.

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Як пише Daily Mail, проект вартістю 50 млн фунтів стерлінгів повинен істотно скоротити час в аеропорту для вилітаючих з країни, передає Бі-бі-сі.

Сканери розпізнання облич будуть базуватися на тих же технологіях, що і електронний паспортний контроль для володарів паспортів з вбудованими електронними чіпами. Правда, щоб скористатися цією системою, пасажирам доведеться завантажити свої паспортні дані і фотографію в спеціальний додаток на смартфоні. А значить, як мінімум мати смартфон, що підтримує цей додаток.

На думку представника Хітроу, якого цитує газета, нова технологія позбавить пасажирів необхідності показувати різні документи різним службам аеропорту в підтвердження свого права подорожувати на тому чи іншому рейсі.

Нова система в тестовому режимі запущена вже влітку. Якщо випробування пройде успішно, то сканери розпізнання облич будуть встановлені у всіх терміналах і це стане найбільшим застосуванням біометричних технологій у світі.

Поки ж минулого літа очікування черги на паспортному контролі для тих, хто прилетів у Британію, досягало двох з половиною годин.