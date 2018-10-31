МАУ змінює правила перевезення ручної поклажі

Нові правила перевезення ручної поклажі почнуть діяти для пасажирів МАУ, які купуватимуть квитки з 1 листопада з датою вильоту, починаючи з 15 січня.

Авіакомпанія МАУ з 15 січня на всіх своїх рейсах змінює норми перевезення ручної поклажі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МАУ. "Будь-які додаткові речі чи аксесуари, як наприклад, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, портплед, товари "duty free", особисті документи, тощо, повинні бути розміщені всередині ручної поклажі, що дозволена до перевезення відповідно до норм, встановлених цими правилами й умовами", - йдеться у повідомленні.

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Так, пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти із собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири, які купили квитки за тарифом, який передбачає перевезення зареєстрованого багажу, та пасажири преміум-економ-класу обслуговування на далекомагістральних рейсах зможуть взяти із собою в салон 2 місця ручного багажу: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами до 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами до 40х30х10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця ручної поклажі: місце вагою до 12 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасолька.

Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручної поклажі: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожна й одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасолька.

Як повідомляв УНІАН, у період літньої навігації 2019 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розширить географію польотів у Південно-Східній Європі та розпочне виконання власних прямих рейсів до Ізміра (Туреччина), Софії (Болгарія) та Бухареста (Румунія).