Через бійку в салоні літак з українськими туристами не долетів до єгипетського курорту

На борту перебували приблизно 200 українських туристів.

Рейс YE5015 з українцями на борту здійснив вимушене приземлення в аеропорту єгипетської столиці Каїр через бійку на борту літака.

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Туристів цього рейсу розселили в готелі і надали харчування на час очікування, повідомляє прес-служба туроператора "Join Up!". У повідомленні зазначається, що 7 листопада літак авіакомпанії YanAir з українськими туристами, який вилетів з Києва у єгипетський Шарм-еш-Шейх, здійснив вимушене приземлення у Каїрі через бійку на борту.

"Рейс YE5015 здійснив вимушене приземлення в аеропорту міста Каїр у зв'язку з інцидентом, пов'язаним із бійкою пасажирів на борту. Згідно з авіаційними нормами, екіпаж не міг продовжити політ, оскільки закінчився його льотний час", – зазначають у компанії.

Туристів рейсу розселили в готелі Cyrene Island 4* і надали харчування на час очікування. З причини екстреного приземлення затримали чотири наступні рейси цього борту.

На борту перебували приблизно 200 українських туристів.