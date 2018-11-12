Над турецьким курортом Анталія пронеслися два 30-метрових смерчі, є постраждалі туристи (відео)
13:23, 12 листопада 2018Новини туризму
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Більшість туристів поспішили покинути пляж, але деякі залишилися.
Над турецьким курортом Анталія пронеслися два 30-метрових смерчі / фото facebook.com/bojcenko
У Середземному морі біля узбережжя міста Газипаша (турецька провінція Анталья) утворилися два тридцятиметрових смерчі.
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Як повідомляє CNN Turk, за стихією спостерігали відпочиваючі на пляжі Селинус туристи. Більшість з них поспішили покинути пляж, але деякі залишилися, щоб відобразити події на фото та відео.
В результаті сильного вітру травми отримав 31-річний чоловік, який відпочивав в автопричепі неподалік від пляжу. Його відвезли з місця НП в кареті швидкої допомоги. Також постраждали кафе, розташовані поруч із пляжем.
Смерч досить рідкісне явище в цій частині Середземного моря. В останній раз біля південних берегів Туреччини його спостерігали кілька років тому.
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