Над турецьким курортом Анталія пронеслися два 30-метрових смерчі, є постраждалі туристи (відео)

Більшість туристів поспішили покинути пляж, але деякі залишилися.

У Середземному морі біля узбережжя міста Газипаша (турецька провінція Анталья) утворилися два тридцятиметрових смерчі.

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Як повідомляє CNN Turk, за стихією спостерігали відпочиваючі на пляжі Селинус туристи. Більшість з них поспішили покинути пляж, але деякі залишилися, щоб відобразити події на фото та відео.

В результаті сильного вітру травми отримав 31-річний чоловік, який відпочивав в автопричепі неподалік від пляжу. Його відвезли з місця НП в кареті швидкої допомоги. Також постраждали кафе, розташовані поруч із пляжем.

Смерч досить рідкісне явище в цій частині Середземного моря. В останній раз біля південних берегів Туреччини його спостерігали кілька років тому.