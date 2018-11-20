Раніше повідомлялося, що Ryanair влітку відкриє п'ять нових напрямків з України.

Найбільша лоукост-авіакомпанія в Європі Ryanair сподівається відкрити рейси з України до Італії наступного року, однак багато чого залежить від уряду Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Міністерстві інфраструктури України комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан.

«В Європі дуже люблять розповідати таким маленьким країнам як Ірландія, що треба робити або як повинен функціонувати відкритий ринок. Наприклад, в Італії ми літаємо з Мілана і Пізи. Але уряд надав перевагу авіакомпанії, у якої лише два рейси. Ми подали в суд і виграли. Тому можливо ми будемо літати з Італії до України наступного року», - сказав він.

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При цьому О'Брайан додав, що авіакомпанія хотіла відкрити більше рейсів, проте Німеччина, Італія і Франція не хотіли нових рейсів Ryanair.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ryanair влітку відкриє п'ять нових напрямків з України.

Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair і угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air має намір істотно розширити свою присутність в Україні.