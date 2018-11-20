Лоукостери Ryanair і Wizz Air планують істотно розширити свою присутність в Україні - Омелян

Раніше топ-менеджер Ryanair оголосив, що лоукостер сьогодні оголосить нові рейси до Києва і запустить квитки по 5 євро до Лондона.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair та угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air мають намір суттєво розширити свою присутність в Україні, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

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«Це вперше, коли два керівника компаній Ryanair і Wizz Air в один і той же день прибувають до країни, за ринок якої вони конкурують, і у нас будуть дуже плідні переговори та зустрічі з президентом України про суттєве розширення їх присутності в Україні. Вони бачать, що українці хочуть літати», - сказав міністр, не розкриваючи деталі розширення карти польотів цих авіаперевізників.

Також Омелян відмовився коментувати можливі плани авіакомпанії Wizz Air щодо запуску внутрішніх рейсів по Україні.

Міністр також нагадав про плани Wizz Air щодо створення в нашій країні свого IT-центру та центру з обслуговування літаків, що дозволить створити нові робочі місця для українців.

Відзначимо, раніше сьогодні комерційний директор компанії Ryanair Девід о'Брайан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко оголосив, що Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва і запустить квитки по 5 євро др Лондона. До речі, на сайті Ryanair ці квитки вже доступні на окремі дати.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада відбудеться спільна прес-конференція міністра інфраструктури Омеляна й комерційного директора компанії Ryanair Девіда О'Брайана, при цьому причину події прес-служба відомства не вказує.

Раніше Омелян заявляв, що цього тижня в Україну приїде керівництво двох великих лоукост-авіакомпаній, які вже присутні на українському ринку, й вони можуть анонсувати плани про розширення своєї діяльності, проте не назвав які саме компанії.

У серпні міністр заявляв, що з наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії, а іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні з місцем базування в Херсоні.