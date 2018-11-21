МЗС порадив бути пильними та мати при собі документи українцям, які подорожують Францією на авто

Українські дипломати радять бути готовими до перевірок з боку французьких правоохоронних органів через масові протести на автошляхах країни.

Міністерство закордонних справ України радить українцям виявляти пильність під час подорожі автомобільними шляхами Франції та виконувати вказівки влади у зв'язку з протестами проти підвищення цін на пальне.

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Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України у зв'язку з протестами «жовтих жилетів» у Франції.

«У зв’язку з протестами «жовтих жилетів» проти підвищення цін на пальне у Франції МЗС рекомендує …виявляти підвищену пильність та обачність під час подорожей автомобільними шляхами країни, чітко виконувати вказівки та рекомендації сил безпеки і місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, мати при собі документи, які посвідчують особу, відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування, не брати участь у несанкціонованих акціях протесту, триматися подалі агресивно налаштованих учасників протестів», - зазначили у відомстві.

В МЗС нагадують, що законодавством Франції передбачені певні правила організації та проведення масових зібрань, надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків, перевірок транспортних засобів, затримання підозрілих осіб, а також значні штрафи за участь у несанкціонованих акціях протесту, блокуванні руху транспортних засобів, а також за непокору представникам влади.

У цьому зв'язку, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, українцям рекомендується звертатися до посольства України у Франції за номером телефону: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада по всій Франції почалися масштабні акції протесту "Жовті жилети" проти підвищення цін на пальне з 2019 року, учасники яких блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури.