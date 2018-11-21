МЗС порадив бути пильними та мати при собі документи українцям, які подорожують Францією на авто
Міністерство закордонних справ України радить українцям виявляти пильність під час подорожі автомобільними шляхами Франції та виконувати вказівки влади у зв'язку з протестами проти підвищення цін на пальне.
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Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України у зв'язку з протестами «жовтих жилетів» у Франції.
«У зв’язку з протестами «жовтих жилетів» проти підвищення цін на пальне у Франції МЗС рекомендує …виявляти підвищену пильність та обачність під час подорожей автомобільними шляхами країни, чітко виконувати вказівки та рекомендації сил безпеки і місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, мати при собі документи, які посвідчують особу, відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування, не брати участь у несанкціонованих акціях протесту, триматися подалі агресивно налаштованих учасників протестів», - зазначили у відомстві.
В МЗС нагадують, що законодавством Франції передбачені певні правила організації та проведення масових зібрань, надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків, перевірок транспортних засобів, затримання підозрілих осіб, а також значні штрафи за участь у несанкціонованих акціях протесту, блокуванні руху транспортних засобів, а також за непокору представникам влади.
У цьому зв'язку, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, українцям рекомендується звертатися до посольства України у Франції за номером телефону: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада по всій Франції почалися масштабні акції протесту "Жовті жилети" проти підвищення цін на пальне з 2019 року, учасники яких блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури.