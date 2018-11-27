У МАУ розповіли, як працюватимуть під час воєнного стану

Відзначається, що на сьогодні рішення про введення воєнного стану не накладає жодних обмежень щодо економічної діяльності на всій території України.

Авіаційне сполучення до/з і всередині України здійснюватиметься в штатному режимі і без будь-яких обмежень в умовах воєнного стану на частині території України.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

«Воєнний стан вводиться в областях, які розташовані на кордоні з Російською Федерацією, Молдовою, а також на узбережжі Чорного і Азовського морів. Зокрема, дія документа поширюється на Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та внутрішні води України Азово-Керченської акваторії. На сьогодні документ не накладає жодних обмежень щодо економічної діяльності на всій території України. Відповідно, авіаційне сполучення до/з і в межах України здійснюється в штатному режимі і без будь-яких обмежень», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

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Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00. Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті «Голос України».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Авіакомпанія сполучає Україну з більш ніж 50-ма містами і ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького Сходу і країн СНД і забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів в більш ніж 3 тисячі міст світу. МАУ виконує понад 1100 регулярних рейсів на тиждень. Сьогодні парк МАУ налічує 42 літаки різних модифікацій, включаючи 30 середньомагістральних Boeing 737 NG із середнім віком 8,7 року. Середній вік парку МАУ становить 10,5 року. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (KBP).