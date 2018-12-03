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Сотні британців у костюмах Санта-Клауса пробігли вулицями Ліверпуля (фото, відео)

12:46, 03 грудня 2018
Новини туризму
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Перегони для Санта-Клаусів. Сотні британців у костюмах головного різдвяного персонажа пробігли вулицями Ліверпуля.

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Із штучними бородами та у яскравих вбраннях подолали 5 кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тим часом у США Санти не бігали, а каталися на лижах. В американському штаті Мен влаштували традиційну "неділю Санти" - 19 рік поспіль фанати зимового спорту збираються на засніжених схилах. Окрім веселих перегонів, Санти ще й допомагають. Обов'язкова вимога для кожного учасника - це 20 дол на благодійність.

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Теги: #Різдво#Ліверпуль#забіг Санта Клаусів